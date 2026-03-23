أفاد مصدر أمني عراقي، بإغلاق المداخل والمخارج الفرعية لعدد من مناطق العاصمة بغداد باستخدام الكتل الأسمنتية، في إطار إجراءات أمنية مشددة.

وأوضح المصدر في تصريحات لقناة «الشرق» الإخبارية، أن الإجراءات شملت مناطق الغزالية، والعامرية، وأحياء الخضراء، والجهاد، والشعلة، وأبو غريب، حيث تم حصر حركة الدخول والخروج عبر مدخلين رئيسيين فقط لكل منطقة، مع إغلاق بقية الطرق الفرعية بشكل كامل.

وأضاف أن القوات الأمنية باشرت بنشر قوات مشتركة مكثفة في محيط هذه المناطق، تضم تشكيلات من الجيش والشرطة، بهدف تعزيز الأمن ومراقبة حركة العجلات والأشخاص.

وذكر المصدر أن هذه الإجراءات تأتي على خلفية حوادث قصف متكررة استهدفت قاعدة فيكتوريا الأمريكية قرب مطار بغداد الدولي، يُعتقد أن بعض عمليات إطلاق المقذوفات نُفذت من مناطق تقع ضمن الحزام المذكور.

وأشار إلى أن الخطة الأمنية تهدف إلى تشديد السيطرة على تلك المناطق والحد من أي تحركات قد تُستخدم لتنفيذ هجمات مماثلة، دون الكشف عن مدة استمرار هذه الإجراءات.

وفي وقت سابق، أفاد مصدر أمني عراقي، بسماع بدوي انفجارات بقاعدة فكتوريا في محيط مطار بغداد الدولي.

وقال المصدر لوكالة «بغداد اليوم»، إن «أصوات الانفجارات التي سمعت كانت لتفجير عتاد قرب مدرج 33 بقاعدة فكتوريا نفذته القوات الأمريكية»، دون ذكر مزيد من التفاصيل.