تراجع العملة الكورية الجنوبية لأدنى مستوى منذ 17 عاما بسبب التوترات الجيوسياسية

تراجعت العملة الكورية الجنوبية المحلية " وون" أمام الدولار لأدنى مستوى منذ 17 عاما اليوم الاثنين، في ظل استمرار تأثير التوترات الجيوسياسية الناجمة عن أزمة إيران على شعور المستثمرين وارتفاع الطلب على العملة الصعبة.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن عملة وون سجلت 30ر1517 أمام الدولار حتى الساعة الثالثة ونصف بالتوقيت المحلي، بانخفاض بواقع 7ر16 وون مقارنة بالجلسة السابقة، بعدما بدأت التداول عند 9ر1504.

وكانت عملة الوون قد أغلقت عند 1501 وون للدولار يوم الخميس الماضي، فيما يعد أدنى مستوى منذ التاسع من مارس 2009 عندما سجلت 1549 خلال الأزمة المالية العالمية.

وانخفض مؤشر كوسبي المركب بواقع 45ر375 نقطة أو ما يعادل 49ر6% ليغلق عند 75ر5405 نقطة.