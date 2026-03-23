إضرام النار في 4 مركبات تابعة لخدمة إسعاف يهودية في لندن

تحقق الشرطة البريطانية في هجوم يعتقد أنه حرق متعمد استهدف أربع مركبات تابعة لخدمة إسعاف يهودية في لندن في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين.

وذكرت فرقة إطفاء لندن أن أربع سيارات إسعاف مملوكة لمنظمة "هاتزولا نورث ويست"، وهي منظمة تطوعية تقدم الاستجابة الطبية الطارئة، قد تضررت.

وأضافت في بيان أن عدة أسطوانات في المركبات انفجرت، مما أدى إلى تحطم نوافذ في مجمع سكني مجاور، مشيرة إلى عدم الإبلاغ عن وقوع إصابات.

وتم استدعاء أفراد الشرطة إلى منطقة "جولدرز جرين"، وهو حي في لندن يقطنه عدد كبير من السكان اليهود، بعد تلقي تقارير عن نشوب حريق. وقالت الشرطة إن الحادث يتم التعامل معه باعتباره جريمة كراهية معادية للسامية.

وذكرت السلطات أن سبب الحريق لا يزال قيد التحقيق.