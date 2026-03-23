إغلاق العديد من الصيدليات في ألمانيا خلال يوم احتجاجي

تعتزم العديد من الصيدليات في ألمانيا الإغلاق اليوم الاثنين في إطار يوم احتجاجي على مستوى البلاد للمطالبة بزيادة أتعاب صرف الأدوية.

وتسعى الصيدليات من خلال هذه الخطوة إلى ممارسة ضغط جديد على الحكومة الألمانية من أجل زيادة الأتعاب التي لم تشهد أي تغيير منذ سنوات.

كما تم الإعلان عن تنظيم تجمعات مركزية ومظاهرات في برلين وميونخ ودوسلدورف وهانوفر. ومن المقرر أن تظل صيدليات الطوارئ مفتوحة لتوفير الأدوية العاجلة، حسبما أعلنت الرابطة الألمانية للصيادلة مسبقا.

وتهدف الصيدليات إلى رفع الجزء الثابت من الأتعاب، الذي لم تتم زيادته منذ فترة طويلة، من 35ر8 يورو لكل عبوة إلى 50ر9 يورو. وكان الائتلاف الحاكم المكون من التحالف المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي قد اتفق على ذلك في اتفاقية الائتلاف، إلا أن التنفيذ تم تأجيله بسبب الوضع المالي المتوتر لصناديق التأمين الصحي القانونية. غير أن وزيرة الصحة الألمانية نينا فاركن أعلنت مؤخرا أنها تعتزم المضي قدما في هذه الزيادة وتقديم لائحة تنظيمية في الربيع.

وتشهد أعداد الصيدليات في ألمانيا تراجعا منذ فترة طويلة؛ ففي نهاية عام 2025 بلغ عدد الصيدليات على مستوى البلاد 16 ألفا و601 صيدلية، أي أقل بـ440 صيدلية مقارنة بنهاية عام 2024.