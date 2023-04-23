 كندا تعلق عملياتها الدبلوماسية في السودان لتدهور الأوضاع - بوابة الشروق
الأحد 23 أبريل 2023 9:08 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار مالك نادي بيراميدز بإيقاف الاستثمار في مصر؟

النتـائـج تصويت

كندا تعلق عملياتها الدبلوماسية في السودان لتدهور الأوضاع

د ب أ
نشر في: الأحد 23 أبريل 2023 - 8:58 م | آخر تحديث: الأحد 23 أبريل 2023 - 8:58 م
أعلنت الحكومة الاتحادية الكندية اليوم الأحد أن كندا ستعلق عملياتها الدبلوماسية مؤقتا في السودان.

وقالت دائرة الشؤون الدولية الكندية في بيان: "لقد تدهور الوضع في السودان بسرعة، مما يجعل من المستحيل حماية سلامة وأمن موظفينا في الخرطوم"، وفقا لهيئة الإذاعة الكندية.

وأضافت: "سيعمل الدبلوماسيون الكنديون من مكان آمن خارج السودان لدعم الكنديين الذين ما زالوا بداخلها ".

وكانت الحكومة الاتحادية قد أعلنت في وقت سابق أنها علقت مؤقتا العمليات الشخصية في سفارتها في الخرطوم.

وذكر بيان اليوم الأحد: "ستستأنف السفارة الكندية عملياتها في الخرطوم بمجرد أن يسمح لنا الوضع في السودان بضمان الخدمة المناسبة والسلامة والأمن لموظفينا".

ويشهد السودان قتالا بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ الخامس عشر من الشهر الجاري .

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك