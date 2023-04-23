كندا تعلق عملياتها الدبلوماسية في السودان لتدهور الأوضاع

أعلنت الحكومة الاتحادية الكندية اليوم الأحد أن كندا ستعلق عملياتها الدبلوماسية مؤقتا في السودان.



وقالت دائرة الشؤون الدولية الكندية في بيان: "لقد تدهور الوضع في السودان بسرعة، مما يجعل من المستحيل حماية سلامة وأمن موظفينا في الخرطوم"، وفقا لهيئة الإذاعة الكندية.



وأضافت: "سيعمل الدبلوماسيون الكنديون من مكان آمن خارج السودان لدعم الكنديين الذين ما زالوا بداخلها ".



وكانت الحكومة الاتحادية قد أعلنت في وقت سابق أنها علقت مؤقتا العمليات الشخصية في سفارتها في الخرطوم.



وذكر بيان اليوم الأحد: "ستستأنف السفارة الكندية عملياتها في الخرطوم بمجرد أن يسمح لنا الوضع في السودان بضمان الخدمة المناسبة والسلامة والأمن لموظفينا".



ويشهد السودان قتالا بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ الخامس عشر من الشهر الجاري .