لبنان يعلن إتمام المرحلة الأولى لإجلاء رعاياه من السودان

أعلن وزير الخارجية اللبنانية عبد الله بو حبيب، اليوم الأحد، إتمام المرحلة الاولى من عملية إجلاء رعايا بلاده من السودان.



وقال بوحبيب في بيان، إن "السفارة اللبنانية في السودان أبلغته بأن المرحلة الأولى من عملية الإجلاء قد تمت بنجاح حيث وصلت قافلة تقل 51 لبنانيا إلى فندق كورال في مدينة بورسودان بعد رحلة برية استغرقت عدة ساعات".



كما طمأن بو حبيب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بأن "قافلة اللبنانيين الذين تم إجلاؤهم من هناك باتت بأمان خارج العاصمة الخرطوم"، بحسب بيان آخر صادر عن رئاسة الحكومة.



ونقلت وكالة الأناضول عن مصدر في الهيئة العليا للإغاثة (حكومية) قوله، أن "وجهة اللبنانيين التالية ستكون بحرا إلى السعودية قبيل انتقالهم جوا منها إلى لبنان على أن تستكمل عملية إجلاء كافة اللبنانيين من السودان خلال 48 ساعة".



ويبلغ عدد الجالية اللبنانية في السودان حوالي 250 شخصاً، القسم الأكبر منهم مقيم بشكل شبه دائم، فيما القسم الآخر يعمل هناك.



وبحسب المصدر عينه الذي طلب عدم الكشف عن هويته كونه غير مخول بالتصريح لوسائل الإعلام، فإن "نحو 75 شخصا من هؤلاء يرغبون بمغادرة البلاد والعودة إلى لبنان".



وتأتي عملية الإجلاء على إثر تجددت الاشتباكات السبت، بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في محيط القصر الرئاسي وسط العاصمة الخرطوم، رغم إعلان هدنة إنسانية بين الطرفين لمدة 3 أيام بمناسبة عيد الفطر.



ومنذ 15 أبريل الجاري، تدور في عدد من ولايات السودان اشتباكات واسعة بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، راح ضحيتها المئات بين قتيل وجريح معظمهم مدنيين.