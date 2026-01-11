 القيادة الإيرانية تواصل حجب الإنترنت بسبب الاحتجاجات الحاشدة - بوابة الشروق
الأحد 11 يناير 2026 3:49 م القاهرة
القيادة الإيرانية تواصل حجب الإنترنت بسبب الاحتجاجات الحاشدة

أرشيفية
أرشيفية
طهران - (د ب أ)
نشر في: الأحد 11 يناير 2026 - 3:04 م | آخر تحديث: الأحد 11 يناير 2026 - 3:04 م

واصلت القيادة الإيرانية حجب الإنترنت، اليوم الأحد، بسبب الاحتجاجات الحاشدة التي تشهدها البلاد.

وأعلنت منظمة "نت بلوكس"، وهي منظمة عالمية لمراقبة الإنترنت، على منصة "إكس" صباح اليوم الأحد، أن حجب الإنترنت مستمر الآن منذ أكثر من 60 ساعة.

وقالت "نت بلوكس"، إن ما يحدث يعد رقابة ويشكل تهديدا مباشرا لسلامة ورفاهية الإيرانيين.

وتشمل الاستثناءات من الحجب قوات الأمن وبعض وسائل الإعلام الحكومية.

إلا أن بعض الأشخاص في إيران تمكنوا من استخدام الإنترنت بعد الاستعانة بنظام "ستارلينك" الفضائي التابع لرجل الأعمال الأمريكي، إيلون ماسك.

وكتب مستخدم إيراني على منصة "إكس": "تمكنت بصعوبة بالغة من تسجيل الدخول إلى الإنترنت باستخدام /ستارلينك/... الوضع في إيران غريب للغاية. في الواقع لا يمكننا الاتصال بأي شيء".

 

 


