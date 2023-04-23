إيطاليا تعلن إجلاء 19 من رعاياها في السودان بالتنسيق مع مصر

أعلنت إيطاليا، اليوم الأحد، إجلاء 19 من رعاياها في السودان بالتنسيق مع مصر، وذلك وفقًا لما أوردته فضائية «العربية»، في خبر عاجل لها.

وقال نائب رئيسة الوزراء ووزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، إنه «تم إجلاء 19 إيطاليا من بورتسودان إلى مصر، بالتنسيق مع السلطات المصرية».

ودخلت الاشتباكات المسلحة في السودان، أمس، أسبوعها الثاني وسط تجاهل كلي من الأطراف المتحاربة لهدنة عيد الفطر وللدعوات الدولية المطالبة بضرورة وقف المواجهات التي تعدت حصيلة ضحاياها 400 قتيل وآلاف الجرحى.

وذكرت تقارير إعلامية أنه رغم اتفاق وقف إطلاق النار بمناسبة العيد، فقد سمع دوي الرصاص في الخرطوم من خلال اشتباكات متقطعة في وقت تبادل خلالها الطرفان الاتهامات بشأن خرق الهدنة.

ونوه وزير الصحة السوداني هيثم محمد إبراهيم، أن حصيلة القتلى تجاوزت 400 قتيل وأكثر من 3500 جريح، سجلت معظمها في مدينة الخرطوم، حيث قتل 130 شخصًا و1900 جريح.

وأعلنت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية مارجريت هاريس، أن حصيلة الاشتباكات التي اندلعت في 15 أبريل الجاري بلغت 413 قتيلًا و3551 جريحا.