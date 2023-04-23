فضل المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو لاعب ليفربول الإنجليزي الحالي، الإنتقال إلى فريق برشلونة الإسباني خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة بهدف تدعيم خط الهجوم.

وكان المهاجم البرازيلي قد رفض تجديد تعاقده مع ليفربول بعد أن تقلص دوره في تشكيل المدرب الألماني يورغن كلوب، بعد تعاقد الريدز مع المهاجم الاورجوياني داروين نونيز، الأمر الذي جعله يعلن الرحيل مع نهاية الموسم الجاري.

من جانبه دخل فيرمينو حسابات عديد الأندية في الدوري السعودي، بالإضافة إلى أندية روما، إنتر ميلان، نيوكاسل يونايتد، برشلونة، بالإضافة إلى ريال مدريد، خاصه وأنه صفقة مجانية.

وذكرت صحيفة " لاجازيتا ديللو سبورت " أن فيرمينو يفضل الإنتقال إلى برشلونة الإسباني على اللعب لأندية روما، وإنتر ميلان الإيطالي في الكالتشيو.

وشارك خلال 32 مباراة مع فريق ليفربول هذا الموسم سجل خلالها 11 هدف، وقدم خمس تمريرات حاسمة.