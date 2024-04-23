طالبت الإعلامية لميس الحديدي، المخابز باحترام أوزان رغيف الخبز المقررة من وزارة التموين، قائلة: «أتمنى المخابز تراعي الأوزان، أنا كمواطن مش همشي معايا ميزان وأقول للمخبز معلش أوزن لي على ميزان المخبز وتبدأ الخناقات».



وشددت خلال برنامجها «كلمة أخيرة»، المذاع عبر شاشة «ON E» مساء الإثنين، على ضرورة الثقة بين المواطن والمخبز، لاسيما في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الجميع.



ودعت إلى ضرورة استمرار الرقابة الصارمة على المخابز؛ لضمان دقة الاوزان ومنع التلاعب بها، خاصة بعد انخفاض أسعار الدقيق مؤخرًا وتراجع التكلفة على المخابز.



وعبرت «الحديدي» عن قلقها إزاء تلاعب بعض المخابز في أوزان رغيف الخبز بعد فترة الالتزام القصيرة التي قد تظهرها بعض المخابز؛ نتيجة التشديد الرقابي.



وتابعت: «أتمنى الأوزان تكون دقيقة علطول مش نقعد أسبوع ولا أسبوعين كويسين، وأول ما الرقابة تتهاون شوية وميبقاش في ناس بتنزل تراقب، نلاقي الرغيف كش وصغر ولا يرى بالعين المجردة، ونبدأ نتخانق ده الرغيف أبو 75 قرشا ولا أبو جنيه ونصف، ولا أبو 50 قرشا!».