ارتفاع مؤشر ثقة مديري المشتريات في أستراليا إلى أعلى مستوياته منذ عامين

أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم الثلاثاء ارتفاع المؤشر المجمع لمديري مشتريات قطاعي التصنيع والخدمات في أستراليا خلال الشهر الحالي إلى أعلى مستوياته منذ أبريل 2022.

وارتفع مؤشر جودوبنك/إس أند بي جلوبال لمديري مشتريات قطاع التصنيع في أستراليا خلال أبريل الحالي إلى 9ر49 نقطة مقابل 3ر47 نقطة خلال مارس الماضي ليصل إلى أعلى مستوى له منذ ثلاثة أشهر، وفقا للقراءة الأولية للمؤشر.

وبحسب المؤشر يستمر انكماش قطاع التصنيع الأسترالي خلال الشهر الحالي وإن كان بوتيرة أبطأ من الشهر السابق، حيث تشير قراءة المؤشر أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط.

وفي قطاع الخدمات تباطأت وتيرة نمو النشاط الاقتصادي خلال أبريل بعد أن تراجع مؤشر مديري مشتريات القطاع إلى 2ر54 نقطة، مقابل 4ر54 نقطة خلال مارس.

وعلى خلفية الارتفاع الكبير لمؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع مقابل التراجع الطفيف لمؤشر قطاع الخدمات، ارتفع المؤشر المجمع خلال الشهر الحالي إلى 6ر53 نقطة مقابل 3ر53 نقطة خلال الشهر الماضي.