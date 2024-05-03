تونس تدخل تعديلات على قوانين مكافحة المنشطات بعد صدور عقوبات ضدها

أعلنت السلطات التونسية اليوم الجمعة، عن تعديلات في قوانينها المرتبطة بمكافحة المنشطات بعد يومين من قرار الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات فرض عقوبات ضدها لعدم الامتثال للمدونة العالمية في هذا المجال.

ونُشر أمر رئاسي بالجريدة الرسمية يشير الى التعديلات التي شملت خمسة فصول من القانون الوطني بجانب إدراج معيار "المدونة العالمية لمكافحة المنشطات" في القانون.

ويضبط القانون المعدل، التنظيم الإداري والمالي للوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات وطرق تسييرها.

وكانت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات ومقرها في مدينة مونتريال، أعلنت يوم الثلاثاء الماضي عن عقوبات ضد تونس لعدم مواءمة قوانينها للوائح الوكالة لعام 2021.

ومن بين تلك العقوبات منع تونس من استضافة أي بطولة عالمية أو قارية أو إقليمية وحظر رفع علمها في تلك البطولات بما في ذلك الألعاب الأولمبية والبارالمبياد، لحين الامتثال للوائح الوكالة العالمية.

ولم تدخل الوكالة التونسية أي تعديلات على التشريعات الوطنية، منذ اجتماع اللجنة التنفيذية للوكالة العالمية في 16 نوفمبر 2023، رغم حيازتها مهلة أربعة أشهر منذ ذلك التاريخ.

وأرجع مسؤولون في تونس التأخير في نشر التعديلات، الى احترام الإجراءات الوطنية والسيادية في إصدار التشريعات.

وقالت وزارة الرياضة في تونس في بيان لها إن "الهياكل الحكومية بذلت جهدا للإسراع في الإجراءات المتعلقة بصدور النص حفاظا على المصلحة العليا للبلاد".