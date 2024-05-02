متحدث الوزراء: تمديد مبادرة سيارات المصريين بالخارج لهذه الفئة

تحدث المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، عن تفاصيل تمديد مبادرة «سيارات المصريين بالخارج» بشهر سماح إضافي.

وقال خلال تصريحات لبرنامج «كل يوم» مع الإعلامي خالد أبو بكر، المذاع عبر شاشة «ON E» مساء الأربعاء، إن القرار يشمل من صدر لهم أمر دفع على المنصة الإلكترونية ولم يتمكنوا من استكمال إجراءات الدفع.

وأضاف أن القرار يأتي بناءً على اقتراح وزيرة الهجرة السفيرة سها جندي، مراعاةً لظروف بعض المواطنين الذين شرعوا في إجراءات استيراد السيارات وتحويل الأموال، لكن واجهتهم صعوبات في استكمال الإجراءات خلال المدة المحددة.

ونوه أن القرار يقتصر فقط على من شرعوا بالفعل في إجراءات الاستيراد، وذلك بعد قد انتهت مبادرة «سيارات المصريين بالخارج» مع نهاية أبريل الماضي.

وفي سياق آخر، قال إن الهدف من الزيارات الميدانية للدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء هو متابعة المشروعات على أرض الواقع بصورة دورية للاطمئنان على معدلات التنفيذ المطلوبة، وحل وتذليل أية صعوبات أمام المصانع على الفور.