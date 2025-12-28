فتح مراكز الإقتراع في ميانمار في أول انتخابات عامة منذ خمس سنوات

توجه الناخبون إلى صناديق الاقتراع اليوم الأحد في المرحلة الأولى من أول انتخابات عامة تشهدها ميانمار منذ خمس سنوات، والتي تجرى تحت إشراف حكومتها العسكرية في الوقت الذي تستعر فيه حرب أهلية في معظم أنحاء البلاد.

ويوجه النقاد اتهامات بأن هذه الانتخابات مصممة لإضفاء واجهة من الشرعية على الحكم العسكري، الذي بدأ بعد أن أطاح الجيش بحكومة أون سان سو تشي المنتخبة في فبراير 2021. وكان حزبها قد حقق فوزا ساحقا في انتخابات عام 2020، لكنه منع من تولي السلطة لولاية ثانية.

وفي يانجون، كبرى مدن البلاد، ونايبيداو العاصمة، وأماكن أخرى، بدأ الناخبون في الإدلاء بأصواتهم في المدارس الثانوية والمباني الحكومية والمباني الدينية.