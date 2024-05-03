مهرجان الإسكندرية السينمائي يعلن سام لحود مديرا لمسابقة الأفلام التسجيلية والقصيرة

أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة عن اختيار كاتب السيناريو والمخرج والمنتج سام لحود مديراً لمسابقة الأفلام التسجيلية والقصيرة لدول البحر المتوسط بالدورة الـ40 للمهرجان والمقرر إقامتها خلال الفترة من 1 إلى 5 أكتوبر 2024.

يذكر أن سام لحود هو مؤسس ورئيس جمعية مجتمع بيروت السينمائي، شخصية بارزة في صناعة السينما والمسرح في لبنان. يتمتع بخلفية واسعة ككاتب سيناريو ومخرج ومنتج ومستشار سيناريو وأستاذ محاضر في مواد السينما والمسرح والإعلام. بدأ حياته المهنية في عام 1994، ومنذ ذلك الحين قام بكتابة وإخراج وإنتاج المسرحيات والأفلام الروائية والوثائقية التي نالت تقديرًا كبيرًا وجوائز على الصعيدين الوطني والدولي.

ومن أبرز أعماله السينمائية فيلم "Void" الذي رشحه لبنان لجوائز الأوسكار عام 2015، و"Good Morning" عام 2018، و"C-Section"، الذي تم إدراجه في القائمة المختصرة لجائزة HFPA Golden Globes لعام 2020.

أسس عدد من المهرجانات السينمائية مثل مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة، مهرجان بيروت الدولي للأفلام القصيرة Beirut Shorts، ومهرجان الفيلم اللبناني في كندا.