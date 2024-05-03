 الليلة.. محمد الليثي يحاور رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم على أون تايم سبورتس - بوابة الشروق
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الليلة.. محمد الليثي يحاور رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم على أون تايم سبورتس


نشر في: الجمعة 3 مايو 2024 - 2:14 م | آخر تحديث: الجمعة 3 مايو 2024 - 2:14 م

تعرض قناة "أون تايم سبورتس" وإذاعة "أون سبورت أف إم"، بالتزامن في تمام العاشرة مساء اليوم لقاء خاص مع فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم.

الحلقة يقدمها الإعلامي محمد الليثي، ويتحدث خلالها "لقجع" الذي يعد أحد أهم مسئولي كرة القدم في قارة إفريقيا، عن علاقته بالاتحاد المصري لكرة القدم، وحقيقة الصورة السلبية لدى الجمهور المصري عنه، بالإضافة إلى أزمة مباراة نهائي دوري إفريقيا 2022/2023 بين الأهلي والوداد.

كما يجيب رئيس الاتحاد المغربي عن حقيقة تدخله في تعيين الحكام بالبطولات الإفريقية، ويتحدث عن إنجاز منتخب المغرب في كأس العالم، والتنظيم المشترك لمونديال 2030 بين المغرب وإسبانيا والبرتغال.

 


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