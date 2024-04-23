الأهلي يوضح تطورات حالة مروان عطية وياسر إبراهيم

خاض مروان عطية وياسر إبراهيم، لاعبا الأهلي تدريبات قوية اليوم ‏على ملعب التتش، اليوم الثلاثاء، قبل انطلاق المران الجماعي استعدادا لمباراة مازيمبي الكونغولي.‏

وأدى مروان عطية وياسر إبراهيم تدريبات تأهيلية ضمن البرنامج الخاص بهما لتجهيزهما ‏للعودة إلى المشاركة في التدريبات الجماعية.‏

وكان مروان قد اشتكى من شد في العضلة الخلفية، وغاب عن مباراة الذهاب أمام مازيمبي التي ‏أقيمت في الكونغو، فيما تعرض ياسر إبراهيم لتمزق في العضلة الخلفية، وواصل الثنائي تنفيذ ‏البرنامج الخاص بهما تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي.‏

ويستعد الأهلي لمباراة مازيمبي في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا والمقرر لها ‏مساء يوم الجمعة المقبل على استاد القاهرة، علما بأن لقاء الذهاب انتهى بالتعادل السلبي في لوبومباشي.