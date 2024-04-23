الأهلي يوضح تطورات حالة مروان عطية وياسر إبراهيم

خاض مروان عطية وياسر إبراهيم، لاعبا الأهلي تدريبات قوية اليوم على ملعب التتش، اليوم الثلاثاء، قبل انطلاق المران الجماعي استعدادا لمباراة مازيمبي الكونغولي.
وأدى مروان عطية وياسر إبراهيم تدريبات تأهيلية ضمن البرنامج الخاص بهما لتجهيزهما للعودة إلى المشاركة في التدريبات الجماعية.
وكان مروان قد اشتكى من شد في العضلة الخلفية، وغاب عن مباراة الذهاب أمام مازيمبي التي أقيمت في الكونغو، فيما تعرض ياسر إبراهيم لتمزق في العضلة الخلفية، وواصل الثنائي تنفيذ البرنامج الخاص بهما تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي.
ويستعد الأهلي لمباراة مازيمبي في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا والمقرر لها مساء يوم الجمعة المقبل على استاد القاهرة، علما بأن لقاء الذهاب انتهى بالتعادل السلبي في لوبومباشي.