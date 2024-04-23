إحالة أوارق المتهم بقتل شاب وسرقة مقتنياته في الشرقية للمفتي

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، رئيس المحكمة، قرارا في القضية رقم 25255 جنايات مركز بلبيس لسنة 2023، بإحالة أوراق شاب إلى مفتي الديار المصرية لأخذ الرأي الشرعي في معاقبته بالإعدام شنقا، وحددت جلسة الثاني من شهر مايو المقبل للنطق بالحكم؛ لاتهامه بقتل شابا لسرقته.

كانت النيابة العامة أحالت المتهم للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بقتل المجني عليه أسامة عزيز، لسرقته في مركز بلبيس.

تبين من أمر الإحالة أن المتهم قتل المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيت النية وعقد عزما قاطعا على قتله تسهيلا لسرقته وتنفيذا لمآربه، وأعد لذلك الغرض أداة (سلك) ودلف إلى غرفة نومه مستغلا استغراقه في النوم وشد على حلقه بالأداة التي أعدها سلفا، إلا أن المجني عليه قاومه فاستلا سلاحا أبيض (سكين) وسدد له عدة طعنات استقرت بصدره وظهره فأحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته على النحو المبين في التحقيق.

وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهم ارتبطت جنايته بأنه في رابطة زمنية واحدة سرق مبلغ مالي وأتلف مسجل فيديو رقمي واستولى بغير حق على سيارة مملوكة للمجني عليه على النحو المبين في التحقيق.