الرئيس الإيراني: لن نُبقِ شيئا من إسرائيل إذا هاجمت أراضينا

قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، إن «الوضع سيكون مختلفًا»، إذا ارتكب الاحتلال الإسرائيلي خطأ آخر وانتهك سيادة الأراضي الإيرانية، لافتًا إلى أن طهران لن تُبقِ شيئا من إسرائيل إذا هاجمت أراضي بلاده.

جاء ذلك خلال لقاء رئيسي مع النخب العلمية والثقافية لإقليم البنجاب الباكستاني في جامعة «جي سي يو»، خلال اليوم الثاني من زيارته الرسمية لباكستان، وذلك بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الإيرانية «إرنا».

وعلق على ما وصفه بـ«ادعاء الأمريكيين والغربيين الدائم بأنهم أصحاب حرية الفكر»، قائلًا: «ما نراه عمليا هو أن عددًا كبيرًا من الطلاب يطردون من الجامعة لمجرد نصرة شعب غزة المظلوم، فأي منطق يتوافق مع هذه القضية وهل تسمى حرية الفكر!».

ونوه أن «دعم أمريكا والغرب للجرائم الصهيونية، التي أسفرت عن استشهاد وجرح أكثر من 100 ألف فلسطيني في أرض غزة المغتصبة، يظهر حقيقة أن أكبر منتهكي حقوق الإنسان اليوم هم الأمريكيون والغربيون، وأن ادعاءهم بالدفاع عن حقوق الإنسان هو أيضا أمر يثير السخرية».

وشدد على أن فلسطين قضية العالم الإسلامي الأولى، معربًا عن ثقته في أن «مقاومة الشعب الفلسطيني ستحرر القدس الشريف وفلسطين بأجمعها».

وأكمل: «مما لا شك فيه أيضًا أن الكراهية التي نشأت في العالم الإسلامي والعالم الإنساني تجاه الصهاينة والأمريكيين، ستصبح انتقاما للشعوب وستؤدي إلى نهاية وزوال الكيان الصهيوني قاتل الأطفال».

وأكد أن «الشعب الإيراني يقف اليوم وسيواصل وقوفه ضد فساد وطمع واستكبار الكيان الصهيوني»، قائلًا إن «دولتي إيران وباكستان كانتا تدافعان عن الشعب الفلسطيني المضطهد، وستواصلان هذا الدفاع بكل فخر واعتزاز».

ولفت إلى أن الهجوم الإسرائيلي على قنصلية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، يخالف القوانين والمواثيق الدولية كافة وميثاق الأمم المتحدة، معقبًا: «إذا ارتكب الكيان الصهيوني خطأ آخر وقام بانتهاك سيادة الأراضي الإيرانية المقدسة فسيكون الوضع مختلفا، وليس من الواضح أنه سيبقى من هذا الكيان أي شيء».