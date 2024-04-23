إيلون ماسك يهاجم أستراليا بسبب محاولات لحظر لقطات حادث طعن داخل كنيسة

هاجم الملياردير إيلون ماسك أستراليا بسبب محاولات البلاد حظر لقطات لطعن داخل كنيسة في سيدني على منصة التواصل الاجتماعي (إكس) الخاصة به .

ومنحت المحكمة الأسترالية مساء الاثنين أمرا قضائيا لمدة يومين ، وأمرت المنصة بإخفاء مقاطع فيديو لحادث الطعن الذي وقع في 15 أبريل لجميع المستخدمين على مستوى العالم.

وكتب ماسك على إكس: "قلقنا هو أنه إذا سمح لأي دولة بفرض رقابة على المحتوى لجميع البلدان ، وهو ما يطالب به مفوض السلامة الإلكترونية الأسترالي ، فما الذي يمنع أي بلد من التحكم في الإنترنت بالكامل" .

وأضاف: "لقد فرضنا بالفعل رقابة على المحتوى المعني بأستراليا ، في انتظار الاستئناف القانوني ، ويتم تخزينه فقط على خوادم في الولايات المتحدة الأمريكية".

وقال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز لبرنامج "إيه بي سي نيوز بريكفاست" اليوم الثلاثاء إن ماسك "ملياردير متغطرس".

وأضاف: "سنفعل ما هو ضروري لمواجهة هذا الملياردير المتغطرس الذي يعتقد أنه فوق القانون، ولكن أيضا فوق اللياقة العامة".

وقال ألبانيز إن وسائل التواصل الاجتماعي بحاجة إلى تحمل المسؤولية الاجتماعية.

وكانت منصة إكس قد حظرت في وقت سابق المشاركات في أستراليا في انتظار الطعن القانوني. ومن المتوقع أن تنظر المحكمة مرة أخرى في القضية يوم الأربعاء بسبب جدال حول القمع الدائم.

واتهم صبي / 16 عاما / بارتكاب جريمة إرهابية بعد إصابة شخصين في عملية طعن مزعومة في كنيسة المسيح الراعي الصالح في واكلي ، غرب سيدني ، في 15 أبريل.

وجاء الهجوم على الكنيسة بعد أيام من مقتل ستة أشخاص وإصابة العشرات في حادث طعن في مركز تسوق في سيدني.