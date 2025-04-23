انطلاق بطولة الجمهورية للاسكواش في نادي مدينتي

انطلقت فعاليات بطولة الجمهورية للاسكواش في نادي مدينتي الرياضي، وسط منافسات كبيرة وأجواء حماسية بين اللاعبين.

ويشارك في بطولة الجمهورية أكثر من ١٣٠٠ لاعب ولاعبة يمثلون ٣١ ناديًا وهيئة رياضية. وتقام البطولة في مجمع اسكواش مدينتي في الفترة من ٢١ أبريل إلى ٢٨ أبريل، وذلك بالتعاون مع TM SPORTS.

ويستضيف نادي مدينتي الرياضي بطولة الجمهورية للاسكواش، في ظل ما يتميز به من ملاعب رياضية على أعلى مستوى، تتمثل في مجمع الاسكواش الذي يضم 11 ملعبًا، مقسمة إلى 10 ملاعب فرعية وملعب زجاجي رئيسي يسع لنحو 500 مشجع، ما يجعله مؤهلًا لاستضافة البطولات المحلية والدولية.