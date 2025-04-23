قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن المفاوضات بشأن الرسوم الجمركية مستمرة مع العديد من الدول، وإن بلاده ستعقد صفقة عادلة مع الصين.

جاء ذلك في إحاطة صحفية بحديقة البيت الأبيض في واشنطن، الأربعاء، وفق وكالة الأناضول.

وأضاف ترامب أن الصين والاتحاد الأوروبي ودول أخرى استغلت الولايات المتحدة من خلال الرسوم الجمركية.

وتابع: «ولت تلك الأيام، لن تخسر هذه البلاد أموالا بعد الآن في التجارة».

وذكر ترامب، أنهم يجرون حاليا مفاوضات نشطة مع العديد من الدول لإبرام اتفاقيات جمركية وتجارية.

وأوضح أنهم سيتوصلون إلى كثير من الاتفاقيات في نهاية هذه المفاوضات، وأن هذه الاتفاقيات ستكون عادلة لكل من الولايات المتحدة والدول الأخرى.

واستكمل: «سنعقد صفقة عادلة مع الصين. ستكون عادلة. جميع المحادثات جارية حاليًّا».

وأمس الثلاثاء، صرح ترامب، بأنهم لن يتعاملوا بحزم مع الصين في مسألة الرسوم الجمركية.

وأضاف أن الصين سوف تضطر في نهاية المطاف إلى التوصل إلى اتفاقية جمركية مع الولايات المتحدة، وأنهم مستعدون لذلك.

وردا على سؤال حول المسار الذي سيتبعه في مسألة فرض الرسوم الجمركية على الصين، قال ترامب: «لن أقول إنني سأتعامل بحزم مع الصين. سنكون في غاية اللطف. سيكونون هم أيضا في غاية اللطف. سنرى بعد ذلك ما سيحدث. لكن في النهاية عليهم إبرام اتفاق، وإلا فلن يتمكنوا من التعامل مع الولايات المتحدة».

ولفت إلى أن معدل الرسوم الجمركية المطبقة على الصين لن يبقى عند 145 بالمئة، لكنه لن يكون صفرا أيضا.

ومطلع أبريل الجاري، أعلن ترامب فرض رسوم جمركية قال إنها متبادلة على جميع دول العالم بحد أدنى يبلغ 10 بالمئة.

وفي 9 أبريل، علّق ترامب تطبيق الرسوم الإضافية على الشركاء التجاريين، باستثناء الصين، لـ90 يومًا، بينما رفع نسبة الرسوم المتبادلة المفروضة على الصين، التي ردت بإجراءات مماثلة، إلى 125 بالمئة.

وفي 2 أبريل، فرض ترامب رسوما جمركية على الواردات الصينية بنسبة 34 بالمئة، إضافة لـ20 بالمئة سابقة فرضها في الشهرين السابقين، ما دفع بكين للرد بالمثل وفرض النسبة نفسها (34 بالمئة) على الصادرات الأمريكية.