أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي لـ944 ألفا و270 فردا منذ بداية الحرب

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير 2022، إلى نحو 944 ألفا و270 فردا، من بينهم 1210 لقوا حتفهم، أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، اليوم الأربعاء.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 10691 دبابة، منها 8 دبابات أمس الثلاثاء، و22307 مركبة قتالية مدرعة، و26774 نظام مدفعية، و1368 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1141 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 370 طائرة حربية، و335 مروحية، و33526 طائرات مسيرة، و3148 صواريخ كروز، و28 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و45621 من المركبات وخزانات الوقود، و3860 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.