محكمة في كوت ديفوار تقضي باستبعاد منافس رئيسي في انتخابات الرئاسة بسبب الجنسية المزدوجة

قضت محكمة في كوت ديفوار يوم الثلاثاء بعدم أهلية تيجان تيام، الرئيس التنفيذي السابق لبنك كريدي سويس، للترشح للانتخابات الرئاسية بسبب الجنسية المزدوجة الإيفوارية والفرنسية التي يحملها، بحسب محاميه.

وكان تيام فاز في الانتخابات التمهيدية لحزبه يوم الجمعة الماضي دون أي منافسة، واعتُبر على نطاق واسع المنافس الرئيسي للرئيس الحالي الحسن واتارا.

وفي مقطع فيديو نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي مساء الثلاثاء، تعهّد تيام بمعارضة هذا القرار.

وقال: "لن أقبل هذا الإقصاء لأنه ظالم، وغير مبرر، وغير مفهوم". وأضاف: "أنا مصمم تماما على النضال حتى يتمكن الإيفواريون من اختيار رئيسهم القادم بحرية".

ويأتي هذا الحكم القضائي في أعقاب رفض اللجنة الانتخابية المستقلة، في 16 أبريل لعشرة طعون مماثلة. ورغم قبولها شكليا، اعتُبرت هذه القضايا "غير مستندة إلى أسس وجيهة" من قبل الهيئة الانتخابية.

وفي تصريح لوكالة أسوشيتد برس (أ ب) بعد صدور الحكم، قال المحامي أنج رودريج دادجي، أحد أعضاء فريق الدفاع عن تيام: "رئيسة المحكمة أصدرت حكمها"، مضيفا: "لقد اعتبرت أن تيجان تيام فقد جنسيته الإيفوارية عندما حصل على الجنسية الفرنسية عام 1987، ولذلك استجابت المحكمة لطلبات المدعين وأمرت بحذف اسمه من السجل الانتخابي".