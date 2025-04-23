ميتا تشبه الغرامة الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي بالرسوم الجمركية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

شبهت شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة "ميتا"، الغرامة التي تبلغ 200 مليون يورو (228 مليون دولار) التي فرضتها المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء؛ بسبب مزاعم انتهاك قواعد الاتحاد الأوروبي بشأن الأسواق الرقمية، بالتعريفات الجمركية.

وقال جويل كابلان كبير مسئولي الشئون العالمية في شركة ميتا، إن الأمر لا يتعلق فقط بغرامة، بل إن المفوضية تجبرنا على تغيير نموذج أعمالنا، وتفرض في الواقع تعريفة جمركية بمليارات الدولارات على ميتا بينما تلزمنا بتقديم خدمة أقل جودة.

وأضاف أن المفوضية الأوروبية تحاول إعاقة الشركات الأمريكية الناجحة، بينما تسمح للشركات الصينية والأوروبية بالعمل بموجب معايير مختلفة.

وتابع كابلان، أن المفوضية تضر أيضًا بالشركات والاقتصادات في الاتحاد الأوروبي من خلال تقييد الإعلانات الشخصية.

وكانت المفوضية الأوروبية، قد فرضت غرامات إجمالية قدرها 700 مليون يورو (796.7 مليون دولار) على شركتي آبل وميتا، متهمةً إياهما بانتهاك تشريعات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالأسواق الرقمية.

وأمرت المفوضية، شركتي آبل وميتا بدفع 500 مليون يورو، 200 مليون يورو على التوالي، ولا يزال من الممكن الطعن على الغرامتين أمام المحكمة.

ويزعم أن الشركتين انتهكتا قانون الأسواق الرقمية للاتحاد الأوروبي الذي ينظم المنصات الإلكترونية الكبيرة العاملة في التكتل.