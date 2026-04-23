سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

كشفت شركة فورد موتور كورب ثاني أكبر منتج سيارات في الولايات المتحدة، عن قوة محرك سيارتها موستانج دارك هورس إس.سي التي تستهدف ملء الفراغ الناجم عن وقف الشركة إنتاج السيارة شيلبي جي.تي 500.

وبحسب فورد، ستعمل موستانج دارك هورس إس.سي طراز 2026 بمحرك بقوة 795 حصانا وعزم قدره 660 رطلا لكل قدم مكعب.

وتسمح هذه القوة للسيارة الجديدة بتجاوز السيارة شيلبي جي.تي 500 التي كانت مزودة بمحرك بقوة 760 حصانا، لكنها ستظل أقل من السيارة موستانج جي.تي.دي المزودة بمحرك بقوة 815 حصانا.

كما أنها ترفع السيارة إس.سي عن السيارة القياسية لهذا الطراز دارك هورس، المزود بمحرك بقدرة 500 حصانا وعزم شدته 418 رطلال لكل قدم مكعب.

وذكر موقع كار أند درايفر المتخصص في موضوعات السيارت، أن الفضل في هذه القوة الهائلة للسيارة إس.سي يعود إلى محركها ذي الثماني صمامات سعة 5.2 لتر المزود بشاحن فائق. ويعرف هذا المحرك باسم "المفترس"، والمستخدم في سيارات جي.تي500 وجي.تي.دي.

على الرغم من السيارة دارك هورس إس.سي ستطرح في الأسواق متأخرة عامين، فقد جرى تطويرها مع سيارتي السباق موستانج جي.تي.دي وموستانج جي.تي 3 بحسب شركة فورد.

وقال مارك راشبروك، المدير العالمي لقطاع سيارات السباق في فورد: "إن تطوير موستانج دارك هورس إس.سي بالتوازي مع موستانج جي.تي.دي وسيارة موستانج جي.تي 3 المخصصة لسباقات السيارات أتاح لنا إنشاء مسار مباشر للابتكار".

وتابع: "كان هدفنا هو نقل التقنيات والدروس المستفادة من سيارات سباقات التحمل الأكثر صعوبة إلى سياراتنا المخصصة للطرق العامة مما يمنح عملاءنا تجربة حقيقية لقيادة السيارات التي تقودها فرق السباق على الحلبة".

ويبدأ سعر دارك هورس إس.سي من 108 آلاف و485 دولارا، بينما يرتفع السعر إلى 144 ألفا و985 دولارا مع باقة سيارات الحلبات. ومن المقرر بدء تسليم السيارة الجديدة خلال الصيف الحالي.