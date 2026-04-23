مسلحون يقتلون 11 شخصا ويحرقون منازل في نيجيريا

أفاد مسؤولون محليون اليوم الأربعاء بأن مسلحين إسلاميين هاجموا قرية نائية في شمال شرق نيجيريا خلال الليل، ما أسفر عن مقتل 11 شخصا وإصابة اثنين آخرين بجروح حرجة.

ويعد هذا الهجوم أحدث موجة من أعمال العنف في البلد الأكبر من حيث عدد السكان في أفريقيا، والذي يكافح منذ فترة طويلة أزمة أمنية معقدة.

ووقع الهجوم في وقت متأخر من ليل الثلاثاء في بوباجو، وهي منطقة تقع في منطقة نائية على أطراف غابة سامبيسا بولاية بورنو، التي تعتبر مركز الصراع الطويل في نيجيريا ضد التمرد المسلح.

وقال قرويون إنهم دفنوا الضحايا يوم الأربعاء، ونسبوا الهجوم إلى جماعة "بوكو حرام" المتطرفة.

وصرح رئيس المجلس المحلي، موادا سيدو أوبا، لوكالة أسوشيتد برس (أ ب) بأن القرية كانت تُعتبر في السابق ملاذا آمنا.