في تطور لخطة المملكة العربية السعودية ورؤيتها لعام 2030، وتحول للمعاملات الحكومية إلى النظام الإلكتروني، أعلنت وزارة العدل السعودية عن إمكانية تحرير عقود الزواج إلكترونيًا عبر موقعها على الإنترنت؛ لتسهيل وتبسيط وتسريع إجراءات الزواج.

ويتيح النظام الجديد إتمام جميع إجراءات عقد الزواج إلكترونيًا من خلال منصة الوزارة، وتكون بداية العقد من خلال تسجيل بيانات الزوجين ثم اختيار المأذون واختيار الموعد والمكان، ثم توثيق العقد إلكترونيًا، عن طريق النظام المعمول به.

وذكرت صحيفة "عكاظ"، أنه لا يمكن إتمام العقد دون إحضار التقرير الطبي ما قبل الزواج للعروسين، على أن يكون صادرًا عن مستشفى معتمد، وسيتم التوثيق من خلال إدخال البصمة لكل أطراف العقد واستكمال بيانات الزوج والزوجة، وإرفاق ملفات متطلبات عقد الزواج وكتابة شروط الزوج والزوجة وإدخال بيانات الشهود وولي الزوجة وإدخال بيانات المهر.

وتمتلك المملكة العربية السعودية، العديد من الأنظمة الإلكترونية في تعاملاتها الحكومية تحت مسمى "الحكومة الالكترونية"؛ لرفع كفاءة الاقتصاد وتسهيل الإجراءات، وتتولى وزارة المالية منذ عام 2003 مهمة إنشاء برنامج الحكومة الإلكترونية، والتنسيق مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لوضع الخطط التطويرية وتنفيذها.

وتهدف المملكة في الحكومة الإلكترونية إلى رفع كفاءة وإنتاجية القطاع الحكومي عن طريق تقديم خدمات إلكترونية سهلة وميسرة لجمهور المستفيدين من المواطنين والمقيمين والزوار وقطاع الأعمال.

برنامج يسر:

أُطلق عام 2006، أولى البرامج الإلكترونية تحت مسمى "برنامج يُسر"، حيث يقوم البرنامج بإنشاء البوابة الوطنية لخدمات التعاملات الإلكترونية الحكومية، لتسهيل الوصول إلى المعلومات الحكومية والحصول على الخدمات الحكومية، لتمكين الجميع من استخدام خدمات حكومية فعالة بطريقة آمنة ومتكاملة وسهلة عبر قنوات إلكترونية متعددة.

وتم تشكيل لجنة تكون مهمتها الإشراف على البرنامج مكونة من "وزير المالية، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، ومحافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات"، فضلًا عن إنشاء لجنة أخرى توجيهية، تجمع بين المختصين في كل من الهيئات والوزارات المعنية.

البوابة الوطنية "سعودي":

تُمكن البوابة الالكترونية للحكومة المواطنون والمقيمون والشركات والزوار من أي مكان الوصول إلى الخدمات الحكومية الإلكترونية في المملكة، وتنفيذ التعاملات بها بسرعة وكفاءة عالية، على بوابة "سعودي"، وتوفر الخدمات الإلكترونية، عن طريق التكامل مع جهات حكومية أخرى، أو توفير روابط المواقع الإلكترونية لتلك الجهات وخدماتها على البوابة.

وفضلًا عن التعاملات الحكومية، تُعد البوابة منصة لنشر الأخبار والفعاليات المتعلقة بالخدمات الإلكترونية وبالجهات السعودية، ووجود أقسام داخل البوابة تحتوي صفحاته على معلومات متكاملة عن المملكة العربية السعودية.

وفي أكتوبر عام 2015، أصدر مجلس الوزراء السعودي توجيهات لجميع الجهات الحكومية بحصر جميع الخدمات والتطبيقات، ووصف البيانات، لإدراجها في مرصد الخدمات الحكومية لدى وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لنشرها على بوابة "سعودي".

وحدة التحول الرقمي:

عام 2017، أُنشئت وحدة التحول الرقمي، كجهة مستقلة هدفها قيادة وتمكين عملية التحول الرقمي في المملكة وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، عن طريق التوجيه الاستراتيجي وتقديم الخبرة والإشراف من خلال التعاون المشترك مع القطاعين "العام والخاص"؛ للارتقاء بمكانة المملكة لتكون بين مصاف الدول المتطورة رقميًا، وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة تعتمد على تعزيز قيم ومفاهيم الابتكار والاستثمار في المواهب الشابة

وتهدف رؤية 2030، لتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية المُقدمة، لتشمل الخدمات الصحية والتعليمية.