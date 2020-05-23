وجه محافظ صلاح الدين بالعراق عمار الجبوري، اليوم السبت، أعضاء خلية الأزمة في المحافظة ورؤساء الوحدات الإدارية كافة، بفرض حظر شامل للتجوال خلال أيام عيد الفطر المبارك.

ونقلت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء عن الجبوري قوله إنه سيتم فرض حظر تجوال شامل في عموم المحافظة خلال أيام عطلة عيد الفطر المبارك والتي تبدأ من غد الأحد وحتى يوم الخميس المقبل.

في سياق متصل، أعلن مصدر أمني عراقي من قيادة شرطة النجف قيام الأجهزة الأمنية وبتوجيه من المحافظ لؤي الياسري بتنصيب الكتل والقواطع الكونكريتية بين النجف والمحافظات المجاورة لها، مضيفا أن الخطة الأمنية الخاصة بحظر التجوال الصحي في عيد الفطر تتضمن أيضا تقييد حركة المواطنين بين مختلف الأحياء بالكتل الكونكريتية وذلك لمنع التجمعات الخاصة بالمواطنين للحد من انتشار كورونا.