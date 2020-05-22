رسالة مؤثرة من رونالدو لمدربه الراحل

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وجه الأسطورة البرازيلية رونالدو، رسالة لمدربه الراحل لويجي سيموني، الذي توفى اليوم الجمعة عن عمر يناهز 81 عاما.

ورحل سيموني عن عالمنا اليوم، علما بأنه كان لاعبا في صفوف فرق نابولي وتورينو ويوفنتوس.

ولعب رونالدو أفضل موسم في مسيرته إنتر تحت قيادة سيموني في موسم 1997-1998، وسجل 34 هدفا في جميع المسابقات وفاز بكأس الاتحاد الأوروبي.

وكتب رونالدو رسالة عبر حسابه الشخصي على موقع "انستجرام" :"جيجي سيموني لم يكن مجرد مدرب بالنسبة لي".

وأضاف:"إذا فكرت به اليوم، أفكر به كرجل حكيم وجيد ، لم يجبرك على القيام بالأشياء بل يشرح لك سبب أهمية فعل هذه الأشياء".

وواصل:"أتذكره بهذه الابتسامة وصوته الهادئ ونصيحته الثمينة، كان بإمكاننا بل كان ينبغي أن نربح أكثر من ذلك، لكننا فزنا سويا".

وأتم بطل كأس العالم 2002:"شكرا لك يا قائد، لقد علمتني أكثر مما تتخيل".