رئيس وزراء بريطانيا: حملة التطعيم ضد كورونا لا مثيل لها

قال ​رئيس الوزراء البريطاني ​بوريس جونسون،​ إن المملكة المتحدة حققت​ إنجازا جديدا في حملة التطعيم بلقاح ​فيروس كورونا​ المستجد (كوفيد-19)، حيث بلغ عدد جرعات اللقاح التي تم توزيع​ حتى الآن 60 مليون جرعة.

وأضاف جونسون، في تغريدة نشرها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" اليوم الأحد، "لقد تم إعطاء 60 مليون جرعة من اللقاح لبالغين في مختلف أرجاء المملكة المتحدة"، واصفا حملة التطعيم بأنها "منقذة للحياة ولا مثيل لها في تاريخ بريطانيا"، معربا عن امتنانه لكل من شارك في هذه الحملة.

وكان وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، قد أعلن اليوم أن عدد جرعات اللقاح المضادة لفيروس كورونا التي تم توزيعها في المملكة المتحدة بلغ 60 مليون جرعة، وذلك بعد توزيع 762 ألفا و361 جرعة أمس.

يشار إلى أن بريطانيا سجلت 2235 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في المملكة المتحدة إلى 4 ملايين و462 ألفا و538 حالة، كما تم تسجيل 5 حالات وفاة جديدة خلال الفترة ذاتها، ليرتفع إجمالي الوفيات الناجمة عن الفيروس إلى 127 ألفا و721 حالة.