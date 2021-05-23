تعليم مطروح: لا شكاوي من الامتحان التكميلي التجريبي الثاني لطلاب الثانوي

قال عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، إنه لا يوجد أية شكاوي من الامتحان التكميلي الإلكتروني التجريبي الثاني لطلاب الثانوية، وأن يستهدف قياس كفاءة الشبكات للوصول إلى أفضل تصميم للسيرفرات الخاصة بالتابلت، أسوة بما تم تحليله خلال الاختبار الأول في أبريل الماضي.

وأكد وكيل وزارة تعليم مطروح، أن ذلك لضمان تقديم أفضل خدمة قبل الامتحان النهائي، وكذلك يعد تجربة عملية تجريبية لكل شبكات وسيرفرات المدارس الخاصة بخدمة التابلت التعليمي لقياس قدراتها الفنية والرصد الدقيق لأي مشاكل مع الشبكات.

وأكد أن طلاب المرحلة الثانوية، أدوا الامتحان التجريبي التكميلي الثاني في 16 مدرسة ثانوية، وسط أجواء هادئة وإجراءات احترازية محكمة، حيث تم تعقيم وتطهير اللجان الامتحانية حفاظًا على سلامة الطلاب وكل العناصر البشرية المشاركة.

وأضاف أن رجال مركز التطوير التكنولوجي متواجدون على مدار الامتحان لتقديم جميع سبل الدعم الفني والتقني لجميع الطلاب لاجتياز الامتحان الإلكتروني التجريبي بنجاح.

جاء ذلك خلال متابعة وكيل الوزارة اليوم الأحد، أيضًا فعاليات اليوم الثاني للامتحانات التكميلية لطلاب المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية بمدرسة، للاطمئنان على توافر كل الأجواء المناسبة وتنفيذ الإجراءات الاحترازية في مواجهة جائحة كورونا.