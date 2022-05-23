لجنة العفو: الرئاسة تبحث ضم يحيى حسين إلى قائمة العفو الرئاسي التي تصدر خلال أيام

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كشفت لجنة العفو الرئاسي أن رئاسة الجمهورية تبحث ضم المهندس يحيى حسين عبدالهادي إلى قائمة العفو الرئاسي التي تصدر خلال أيام.

يأتي ذلك في أعقاب صدور حكم محكمة جنح مدينة نصر بهيئة محكمة جنح أمن دولة بحبس يحيى حسين عبدالهادي 4 سنوات بتهمة نشر أخبار كاذبة.

وأصدرت اللجنة بيانا أكدت فيه احترامها لاحكام الدستور والقانون واحكام القضاء المصري واجبة النفاذ وتدافع دوما عن استقلال السلطة القضائية وعدم التغول علي اختصاصاتها.

وفِي هذا السياق تلقت اللجنة اليوم خبر الحكم علي المهندس يحيى حسين عبد الهادي بالحبس لمدة 4 سنوات، وكانت اللجنة قد قامت بزيارته في محبسه خلال اجازة عيد الفطر المبارك.

وتواصلت لجنة العفو الرئاسي فور تلقيها نبا الحكم علي يحيى حسين عبد الهادي مع رئاسة الجمهورية لأعمال الصلاحيات الدستورية لرئيس الجمهورية بالعفو عنه وتلقت اللجنة رداً ببحث إدراجه ضمن قائمة العفو الرئاسي التي ستصدر خلال أيام. وأضافت اللجنة: نعلن ذلك على الرأي العام المصري ونؤكد أن سيادة القانون ستظل دوما هي الحاكمة لجميع أعمال اللجنة.