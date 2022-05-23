وصل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الاثنين، إلى عاصمة سلطنة عمان مسقط، لافتتاح أعمال المنتدى الثالث للمنافسة في المنطقة العربية المقرر عقده يومي 24 و25 مايو الجاري بالشراكة مع وزارة التجارة و الصناعة و ترويج الاستثمار بسلطنة عمان و لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا).

وأفاد مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة العربية - في بيان - بأن مشاركة الأمين العام تندرج ضمن جهود جامعة الدول العربية لتعزيز التعاون في مجال حماية المنافسة و منع الاحتكار في الدول العربية.

وأشار المصدر أن أبو الغيط سيفتتح أعمال المنتدى إلى جانب وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بسلطنة عمان قيس بن محمد اليوسف، والأمين التنفيذي للإسكوا الدكتورة رولا دشتي.

وأضاف المصدر أنه من المقرر أيضا أن يلتقي الأمين العام خلال زيارته للسلطنة وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، للتباحث حول مستجدات الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

تجدر الإشارة أن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تشارك بشكل فاعل في تنظيم هذا المنتدى بالتعاون مع الجهات المنظمة و الشريكة لارتباط أعماله بملفات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التي تشرف عليها الجامعة.