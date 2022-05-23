محافظ بورسعيد يلتقي مجلس إدارة النادي المصري ويطالب باستعادة الانتصارات

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عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اجتماعا بمجلس إدارة النادي المصري، برئاسة سمير حلبية، وبحضور المدير الفني التونسي معين الشعباني، بمكتبة بديوان عام المحافظة.

وأكد الغضبان أهمية استعادة العروض والنتائج الطيبة بمباريات الفريق المقبلة بالدوري، وإغلاق ملف النتائج السيئة الأخيرة، سعيا للتقدم بجدول المسابقة وإنهاء الموسم الرياضي بشكل مشرف يليق باسم النادي، وإخلاص جماهيره الوفية.

وشدد على أهمية استعادة أجواء الاستقرار والهدوء بالنادي والفريق الأول، خلال الأيام المقبلة؛ لإحراز الانتصارات المطلوبة وإسعاد جماهير النادي الحزينة.

وأشار إلى أهمية مساندة ودعم المدير الفني معين الشعباني، حيث أجمع المشجعون والإدارة على كفاءته التدريبية وقدرته على قيادة الفريق لمركز أفضل بالأسابيع المقبلة للمسابقة.

وأشاد محافظ بورسعيد بالمساندة القوية من جانب جماهير المصري الوفية للاعبي الفريق وجهازهم الفني، واستمرار دعم الفريق وتحفيزه على الأداء الجيد، مشيرا إلى أهمية تكاتف الجميع في بورسعيد خلف الفريق.