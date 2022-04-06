اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، خمسة فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، وأبعدت ثلاثة آخرين عن القدس المحتلة، لمدة شهر.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن جنود الاحتلال أصابوا الطفل خالد لطفي سمحان (15 عامًا) بالرصاص الحي في الجزء السفلي من جسده، وقامت باعتقاله من مدخل قرية رأس كركر غرب رام الله بوسط الضفة، فيما تم اعتقال شاب في الخليل خلال قمع الاحتلال لفعالية لمناهضة التهويد في الحرم الإبراهيمي والقدس.

وأضافت المصادر أنه تم اعتقال شاب فلسطيني على حاجز مخيم "شعفاط" العسكري شمال شرق القدس.

واعتقلت قوات الاحتلال عبد المجيد خضيرات رئيس مجلس قرية "ابزيق" الواقعة في محافظة "طوباس" الشمالية الشرقية، وصادرت قوات الاحتلال سيارة تعود للمجلس.

واعتقل جنود الاحتلال الشاب همام فتحي (27 عامًا) وهو من مُخيم "جنين" في مدينة نابلس الواقعة إلى الجنوب من المحافظة المذكورة.

وأبعدت سلطات الاحتلال ثلاثة شبان فلسطينيين عن البلدة القديمة بالقدس لمدة ثلاثين يومًا.