روسيا: غارات جوية وهجمات بالمدفعية على عشرات الأهداف شرقي أوكرانيا

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قالت وزارة الدفاع الروسية، إنّ قواتها شنّت غارات جوية وهجمات بالمدفعية على عشرات الأهداف في شرق أوكرانيا، فيما تحاول وحداتها البرية تطويق مدينة سيفيرودونيتسك في منطقة دونباس.

وأضافت في بيان أوردته وكالة «رويترز»، اليوم الاثنين، أن القوات الجوية الروسية قصفت في شرق أوكرانيا أربعة مراكز للقيادة ونقطة اتصالات ومنظومة صواريخ مضادة للطائرات، و87 منطقة لتجمع القوات والمعدات العسكرية الأوكرانية، بالإضافة إلى سبعة مستودعات للذخيرة.

وأوضحت الدفاع أنّ المدفعية الروسية أصابت 73 نقطة قيادة، و578 منطقة تجمعت فيها القوات والمعدات العسكرية الأوكرانية، فضلاً عن 37 وحدة مدفعية.

وذكرت روسيا أنها أسقطت ثلاث طائرات أوكرانية من طراز سوخوي-25.

من جهتها، قالت وزارة الدفاع الأوكرانية، إن صواريخ طويلة المدى أطلقت من البحر أصابت أسلحة أوكرانية في محطة سكة حديد مالين في غرب أوكرانيا أثناء نقلها إلى الشرق.

وأضاف مراسل للتلفزيون الروسي الرسمي، أن القوات الموالية لروسيا وصلت بالفعل إلى ضواحي سيفيرودونيتسك.