عمرو أديب عن ملحمة السيتي: شوفنا الريمونتادا اللي بتيجي في 7 دقايق داخل الماتش

قال الإعلامي عمرو أديب، إن مانشستر سيتي استحق الحصول على بطولة الدوري الإنجليزي بعد منافسته مع نادي ليفربول والتي استمرت حتى الرمق الأخيرة من البطولة، وحسمها عملاق مانشستر بفارق نقطة واحدة.

وأضاف خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الأحد: «شوفنا الريمونتادا اللي بتيجي في 7 دقايق داخل الماتش مش بعد كده»، وذلك في إشارة إلى الريمونتادا التي حققها الأهلي أمام إنبي بعدما كان متأخرًا حتى الدقيقة 93 بهدف، وقلب التأخر لفوز بهدفين في آخر أربع دقائق من عمر الشوط الثاني الذي شهد احتساب سبع دقائق كوقت بدل ضائع.

السبع دقائق كانت حاضرة في مباراة مانشستر سيتي لكن داخل المباراة، حيث قلب تأخره أمام أستون فيلا بهدفين إلى فوز بالثلاثة في غضون سبع دقائق فقط.

وأشاد أديب بحجم الإثارة التي تشهدها المنافسة في الدوري الإنجليزي، وقارنها بمصر قائلًا: «إحنا معندناش كورة.. عندنا حلابسة».

وتحدث أيضًا عن صور محمد صلاح نجم ليفربول مع أسرته عقب مباراة فريقه أمام وولفرهامبتون، قائلًا: «صلاح يملك إتزانا نفسيا غير طبيعي.. يعيش بتواضع ويفتخر بهويته العربية والمصرية.. صلاح لم تغيره أضواء الشهرة والفلوس.. أي حد في الاختبار ده كان ممكن يرسب لكن صلاح جاب الدرجة النهائية».

وتوج صلاح بجائزة الحذاء الذهبي هذا الموسم، التي يتم منحها كأفضل هداف في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بالاشتراك مع الكوري الجنوبي هيونج مين سون، مهاجم توتنهام هوتسبير.

وتساوى صلاح مع سون في رصيد 23 هدفا في البطولة خلال الموسم الحالي، ليتقاسما الجائزة المرموقة، التي حصل عليها (الفرعون المصري) للمرة الثالثة في مسيرته بالملاعب البريطانية.

وأحرز صلاح هدفا خلال فوز ليفربول 3 / 1 على ضيفه وولفرهامبتون، في حين سجل سون هدفين خلال الفوز الكاسح لتوتنهام 5 / صفر على مضيفه نورويتش سيتي.

وأصبح صلاح، ثالث لاعب يتوج بالجائزة للمرة الثالثة، بعد النجمين الإنجليزيين هاري كين وآلان شيرر، علما بأنه أول لاعب من ليفربول يحقق هذا الإنجاز، فيما لا يزال النجم الفرنسي تيري هنري، نجم أرسنال المعتزل، صاحب الرقم القياسي كأكثر اللاعبين تتويجا بالجائزة، بعدما حصل عليها 4 مرات.