ناشط مناخ ثان ينهي إضرابه عن الطعام في برلين

أنهى مشارك ثانٍ في حملة طويلة للإضراب عن الطعام متعلقة بالمناخ في ألمانيا، إضرابه.

وبرر الناشط "تين" القرار برد فعل المستشار الألماني أولاف شولتس على الفيضانات الشديدة في منطقة سارلاند في غرب البلاد، حسبما أعلنت الحملة مساء الأربعاء.

وقال تين إنه على الرغم من أنه من الواضح أن مثل هذه العواصف أصبحت الآن أكثر حدة بسبب أزمة المناخ ، إلا أن المستشار لم يقل كلمة واحدة عنها.

وأضاف في بيان للحملة: "إذا كان أولاف شولتس يقف في منتصف الحقيقة مرتديا حذاء مطاطيا ولا يزال غير قادر على قول ذلك ، فأنا أشك في أن موتي سيقنعه بالقيام بذلك".

وتسببت كميات هائلة من الأمطار في فيضانات وانهيارات أرضية وغمر الشوارع والأقبية بالمياه في سارلاند وراينلاند بالاتينات المجاورة في نهاية الأسبوع الماضي. وزار شولتس المنطقة يوم السبت.

ويريد النشطاء من شولتس أن يدلي ببيان حول مخاطر تغير المناخ وأن يلتزم بالحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. وكان متحدث باسم الحكومة قال في وقت سابق إن شولتس لن يستجيب لمطالب القائمين على الحملة.

ويعيش النشطاء المضربون عن الطعام في مخيم أقيم بالقرب من وزارة الاقتصاد في برلين.