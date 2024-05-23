 اختيار رائدي فضاء من فرنسا وبلجيكا للانطلاق إلى محطة الفضاء الدولية في 2026 - بوابة الشروق
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اختيار رائدي فضاء من فرنسا وبلجيكا للانطلاق إلى محطة الفضاء الدولية في 2026

د ب أ
نشر في: الخميس 23 مايو 2024 - 6:01 ص | آخر تحديث: الخميس 23 مايو 2024 - 6:01 ص

أعلنت وكالة الفضاء الأوروبية إرسال رائدة الفضاء الفرنسية صوفي أدينو ورائد الفضاء البلجيكي رافائيل لييجوا إلى محطة الفضاء الدولية في عام 2026.

وكشفت وكالة الفضاء الأوروبية في قمتها الفضائية في بروكسل الأربعاء أن أدينو ولييجوا سيكونان أول خريجين من مجموعة رواد الفضاء الذين يشاركون في مهام إلى محطة الفضاء الدولية.

وقال المدير العام للوكالة جوزيف أشباخر إن إرسال رواد الفضاء إلى محطة الفضاء الدولية يعد معلما مهما لوكالة الفضاء وخطوة حاسمة نحو الحفاظ على المعرفة الأوروبية وضمان مشاركة أوروبا في البعثات الفضائية الحالية والمستقبلية.

ولم يتم الكشف عن المهمات التي سينضم إليها أدينو ولييجوا.


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