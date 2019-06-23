«أكت» تنتهى من تزويد فنادق «الماسة» بالحلول التكنولوجية

أعلنت شركة الحاسبات المتقدمة ACT الشركة المصرية المتخصصة فى مجال الحلول المتكاملة عن الانتهاء من تسليم فنادق الماسة فى العاصمة الإدارية ومدينة نصر بواقع 3 فنادق بعد أن تم تجهيزها على أعلى مستوى من خلال توريد وتركيب وتشغيل برامج المكاتب الأمامية وبرامج المبيعات والتغذية وكذلك نقاط البيع POS التابعة لشركة اوراكل العالمية.

قال شريف على، رئيس قطاع مبيعات لقطاع الفنادق بشركة ACT إن شركته قامت مؤخرا بتسليم هذه الفنادق بعد أن قامت بتزويدها بأفضل وأحدث الحلول التقنية من برامج الحسابات والمخازن والمشتريات وبرامج إدارة الأصول وتوريد برنامج «مايسترو» الخاص بالموارد البشرية، كما تم تدريب أكثر من 250 موظفا فى هذه الفنادق للتعامل مع الحلول الجديدة.

أضاف أن قطاع الفنادق فى شركة أكت القابضة حقق العام الماضى 2018 نسبة نمو بلغت 25%، مؤكدا أنه من المتوقع أن تتضاعف هذه الأرقام لتصل نسب النمو بنهاية العام الحالي 40%.

وعن المشروعات القائمة التى تقوم الشركة بتنفيذها فى الوقت الحالى أوضح على أن أبرزها فندق مريديان الهرم؛ حيث يتم فيه توريد حلول وأنظمة وشبكات بنية تحتية وWi ــ Fi من خلال حلول شركة HP Aruba حيث يضم الفندق 498 غرفة، كما يجرى العمل أيضا فى فندق البارون بمدينة شرم الشيخ وفندق فورسيزون الإسكندرية وسيتم تسليم هذه الفنادق والانتهاء من الأعمال فيهم خلال النصف الثانى من عام 2019.