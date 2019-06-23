خالد أبوالمكارم: توافر الغاز والطاقة يدعم زيادة الاستثمارات فى البتروكيماويات

زيادة نسبة المكون المحلى من 30 ــ 50% يجذب مستثمرين جدد

توقع المهندس خالد أبوالمكارم، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، دخول مستثمرين جدد للقطاع خلال الفترة المقبلة بدعم من توافر الغاز والطاقة، إضافة إلى التسهيلات الكبيرة التى تمنحها الدولة وفرص النمو والربحية التى ينتظرها القطاع.

وأضاف ابوالمكارم إن توسع الحكومة والقطاع الخاص فى الاستثمار فى مجال الطاقة فتح شهية المستثمرين فى القطاع البتروكيماويات والدليل على ذلك افصاح الكثير من الشركات والمستثمرين عن نيتهم فى اقامة عدد من المشروعات الكبرى فى هذه الصناعة.

وتابع، زيادة نسبة المكون المحلى فى الصناعة من 30% إلى 50%، من اكبر الانعكاسات الايجابية التى ستعود على الاقتصاد من تلك الاسثمارات الجديدة، تبعا لكلام أبوالمكارم.

وكشف أبوالمكارم عن تخطيط المجلس التصديرى للمضى قدما فى زيادة ونمو حجم الصادرات عن طريق التوسع وفتح المزيد من الاسواق التصديرية، إضافة إلى زيادة عدد البعثات التجارية التى أثبتت نجاحها بشكل كبير خلال الفترة الماضية.

وطالب أبوالمكارم الحكومة بضرورة التوسع فى توفير الاراضى الصناعية المرفقة، والعمل على طرحها بأسعار مخفضة، لجذب المزيد من رءوس الاموال الجديدة إلى السوق.

وشدد رئيس المجلس التصديرى للأسمدة والكيماويات على ضرورة مضى الحكومة قدما فى اقرار حوافز جديدة تشجع المستثمرين، ضاربا المثل باقرار وزارة الصناعة والتجارة منح مساهمة 50% على عمليات الشحن والنقل إلى أفريقيا ممولة من صندوق دعم الصادرات.