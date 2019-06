قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإمارتي، الدكتور أنور قرقاش، إن التوترات في منطقة الخليج لا يمكن أن تعالج إلا بالسياسة فقط.

وأضاف «قرقاش»، خلال تغريدة عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، اليوم الأحد، أن هذه الأزمة تتطلب عملًا مشتركًا من أجل التهدئة وإنهاء حالة التصعيد.

كما لفت في هذا السياق إلى أهمية العمل على إيجاد حلول سياسية عبر الحوار والمفاوضات.

Tensions in the Gulf can only be addressed politically. Crisis long in the making requires collective attention; primarily to de escalate & to find political solutions thru dialogue & negotiations. Regional voices important to achieve sustainable solutions.