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وزارة النفط السورية: تعرض خطوط نفط في بانياس لتفجير

دمشق - (د ب أ)
نشر فى : الأحد 23 يونيو 2019 - 8:26 م | آخر تحديث : الأحد 23 يونيو 2019 - 8:26 م

تعرض عدد من خطوط النفط في المصب البحري في ميناء بانياس النفطي على الساحل السوري لعملية تفجير أمس، مما أدى إلى تسرب النفط في مياه البحر وخروج عدد منها عن الخدمة.

وأعلنت وزارة النفط السورية في بيان نشرته عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم "بتاريخ أمس تم الإعلان عن وجود تسرب نفطي بمنطقة المصب البحري في بانياس فقامت ورشة الغطاسين التابعة للشركة السورية لنقل النفط بالكشف تحت الماء على الخطوط البحرية للمرابط في منطقة التلوث، ليتبين وجود اعتداء على خمسة خطوط عائدة للمرابط الثاني والثالث والرابع أدت إلى خروجها من الخدمة".

وبينت الوزارة أن الورشات المختصة في وزارة النفط "باشرت بالإصلاحات الإسعافية فور الانتهاء من تقدير الضرر، مشيرة إلى أنه سيتم خلال ساعات قليلة استئناف العمل في المصب كما كان عليه سابقاً.

ويعمل ميناء بانياس البحري على تصدير واستيراد المواد النفطية في ظل انخفاض إنتاج سورية من النفط إلى أدنى مستوياته بعد خروج أغلب حقول النفط في ريف دير الزور الشرقي والحسكة عن سيطرة الحكومة السورية.

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