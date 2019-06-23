الأهلي يواصل تدريباته على ملعب التتش قبل المعسكر الأسباني

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لليوم الثاني على التوالي أداء تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادا للمعسكر الأوروبي الذي سينتظم فيه الفريق بداية من يوليو المقبل بدولة إسبانيا.

وكان الفريق الأحمر قد انتظم في تدريباته بشكل طبيعي بداية من أمس السبت، بعد إنتهاء فترة الراحة التي حصل عليها اللاعبين ووصلت إلى أسبوعين، عقب مباراة الإسماعيلي بمسابقة الدوري الممتاز والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

مران الأهلي الذي أقيم اليوم على ملعب مختار التتش كانت التدريبات التأهيلية لغالبية نجوم الفريق هى المسيطرة عليه، حيث أدى أكثر من لاعب تدريبات تأهيلية، بسبب المعاناة من الإصابة.

أول لاعب خضع لتدريبات تأهيلية كان هو حسين الشحات، جناح الفريق، بعدما استمرت شكواه من معاناته من نزلة برد، وهى التي أبعدته عن مران الفريق أمس، حيث أدى اللاعب جلسة في صالة الجيم بالنادي على هامش المران.

فيما كان أحمد فتحي، ظهير أيمن الفريق، هو ثاني لاعب يؤدي تدريبات تأهيلية، بعدما خضع لجلسة في الجيم، وذلك من أجل تجهيزه بدنيا بشكل جيد للفترة المقبلة.

أما اللاعب الثالث فكان مؤمن زكريا، جناح الفريق الأحمر، والذي أدى تدريبات تأهيلية قبل انطلاق المران، ثم قام بالجري حول الملعب، بعد تعرضه لإصابة في الركبة خلال مران الفريق الذي أقيم أمس، حيث فضل الجهاز الطبي إراحته والإكتفاء بالتأهيل فقط، رغم التأكيد على أن الإصابة عادية ولن تؤثر عليه.

وشهد مران الأهلي على ملعب التتش، عقد الأوروجوياني مارتين لاسارتي، المدير الفني، جلسة خاصة مع اللاعبين قبل بداية المران، من أجل الحديث عن أخطاء المرحلة الماضية وكيفية تصحيحها قبل مباراة المقاولون العرب والزمالك في ختام الدوري الممتاز، والمقرر لهما يومي 26 و30 يوليو المقبل.

كما عقد المدير الفني الأوروجوياني جلسة أخرى مع الجهاز المعاون للفريق للحديث عن تفاصيل وترتيبات المرحلة المقبلة لحين موعد السفر إلى إسبانيا.

وحرص الجهاز الفني على الاطمئنان على الحارس شريف إكرامي، بعدما تواجد اليوم في مران الفريق، حيث كان اللاعب قد خضع لجراحة في ألمانيا لإزالة عظام زائدة في الركبة وعاد إلى القاهره للانتظام في البرنامج التأهيلي الذي حدده له الطبيب الألماني الذي أجرى له الجراحة.

وعقد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، جلسة مطولة مع الحارس للاطمئنان على حالته، ومعرفة آخر التطورات الخاصة ببرنامجه العلاجي والتأهيلي، كما أن عبد الحفيظ كان ظهوره في ملعب التتش هو الأول له بعد عودته من إسبانيا التي توجه إليها منذ أيام؛ للتحضير لمعسكر إعداد الفريق والاطمئنان على ملعب التدريب والإقامة والمباريات الودية التي يخوضها الفريق خلال المعسكر الذي ينطلق في يوليو المقبل.

جدير بالذكر أن الأهلي يتصدر جدول مسابقة الدوري الممتاز برصيد 74 نقطة، وفي حال تعثر منافسه الزمالك في أي من مباراتيه المقبلتين، قبل لقاء القمة الأخير بالدوري، سيتوج رسميا باللقب 41 في تاريخه والرابع على التوالي.