أعضاء منظمة الأغذية والزراعة ينتخبون مديرا عاما جديدا للمنظمة الأممية

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بدأ أعضاء منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) اليوم الأحد، التصويت من أجل انتخاب مدير عام جديد للمنظمة التابعة للأمم المتحدة.

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية أن الدول الأعضاء البالغ عددها 194 ستختار بين ثلاثة مرشحين من الصين وفرنسا وجورجيا، وذلك خلال الاجتماع المنعقد في مقر المنظمة بالعاصمة الإيطالية (روما) لحضور المؤتمر الحادي والأربعين لها.

وأضافت الشبكة الأمريكية أن المرشحين - الذين يضمون سيدة لأول مرة - يتمتعون بخبرة واسعة في هذا القطاع.

والمرشحون هم نائب وزير الزراعة الصيني تشو دونج يو ، ووزير الزراعة الجورجي السابق دافيت كيرفاليدزي بالإضافة إلى المسئولة البارزة السابقة بوزارة الزراعة الفرنسية كاترين جيزلين لانييل.

من جانبها..تدعم الولايات المتحدة الأمريكية كيرفاليدزي لشغل المنصب ، بينما يدعم الاتحاد الأوروبي لانييل.