العراق يؤكد دعمه لحقوق مصر والسودان في مياه نهر النيل

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شدد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين على موقف العراق الرافض للتدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية لليبيا، داعيا إلى الحفاظ على وحدتها حكومة وشعبا .



وقال حسين إن العراق يدعم حقوق مصر والسودان في مياه نهر النيل، ويؤيد جهودهما في التوصل إلى اتفاق نهائي لقسمة عادلة تضمن حُقُوقهما.



جاء ذلك في كلمة وزير خارجية العراق أمام الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية الذي عقد اليوم الثلاثاء على مستوى وزراء الخارجية عبر تقنية الفيديو كونفرنس لمناقشة التطوُّرات في ليبيا، وأزمة سدّ النهضة.



ودعا الوزير العراقي الجانب الأثيوبي إلى التفاهم مع الدول العربيّة المعنيّة لضمان حُقُوقها في مياه نهر النيل.



وأكد أهمية حل الخلافات بالطرق السلميّة، وتوحيد الكلمة، لمنع التدخّلات الخارجيّة في الشأن العربيّ، مشددا على دعم العراق لجميع المُبادرات الإقليميّة والدوليّة التي تُساعِد في تعزيز الأمن والاستقرار في ليبيا الشقيقة.