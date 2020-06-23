أجويرو يطير إلى برشلونة

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم اليوم الثلاثاء أن مهاجمه الأرجنتيني سيرجيو أجويرو سيسافر إلى مدينة برشلونة الإسبانية لمزيد من الفحوص الطبية بعد تعرضه للإصابة في ركبته اليسرى، خلال المباراة التي انتهت بالفوز على بيرنلي 5 / صفر مساء أمس الاثنين في الدوري الممتاز.

وذكر مانشستر سيتي في بيان عبر موقعه على الإنترنت أن أجويرو سيسافر إلى برشلونة للقاء الطبيب رامون كوجات وإجراء فحوصات إضافية.

وكان أجويرو قد تعرض للإصابة في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول من مباراة أمس، حيث تعرض لعرقلة من جانب بن ميي ليخرج مصابا، ويحتسب الحكم ركلة جزاء بعد اللجوء لنظام حكم الفيديو المساعد (فار)، سجل منها النجم الجزائري رياض محرز الهدف الثاني له والثالث لمانشستر.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في الدوري الإنجليزي برصيد 63 نقطة، وبفارق 20 نقطة خلف المتصدر ليفربول.