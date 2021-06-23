تضامن النواب: الرئيس حرص على تفعيل البرامج الاجتماعية إلى جانب الإصلاح الاقتصادي

قال النائب عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، إن ملف الحماية الاجتماعية يعتبر من أخطر الملفات داخل مصر.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «90 دقيقة» الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة على شاشة «المحور»، مساء الثلاثاء، أن الدولة اتجهت نحو الإصلاح الاقتصادي وهو ما يُحدِث بعض الأعباء على المواطن، لافتًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ أن وجه ببدء الإصلاح الاقتصادي، فقد أطلق حزمة من برامج الحماية الاجتماعية.

وأشار إلى أن عدم تنفيذ هذه البرامج لوقعت كارثة اجتماعية، لافتًا إلى أن أكثر المواطنين تأثرًا ببرنامج الإصلاح الاقتصادي كان المواطن البسيط والأسر الأكثر احتياجًا والمناطق الحدودية «النائية».

وأكد أن الدولة خصصت كمًا هائلًا من برامج الحماية الاجتماعية ووفرت مظلة شاملة تقوم على دعم المواطن البسيط، ضاربًا المثل بمشروع تكافل وكرامة والبرامج المخصصة لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة، والبرامج التي تدعم الشباب وتفعل طاقاتهم.

وأوضح أن مجلس النواب أصدر في الفصل التشريعي السابق، مجموعة من القوانين التي استهدفت تحقيق الحماية المجتمعية مثل معالجة قضية المعاشات والتأمينات الاجتماعية.

يُشار إلى أن الدكتور محمد معيط وزير المالية، كان قد أعلن في وقت سابق أن الكثير من برامج الإصلاح الاقتصادى فى العهود السابقة لم تنجح بسبب عدم وجود برامج حماية اجتماعية، وهو ما راعته الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي.