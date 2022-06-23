استقرار تدفقات الغاز الطبيعي الروسي إلى أوروبا عند مستويات منخفضة

استقرت إمدادات الغاز الطبيعي الروسي إلى أوروبا عند مستوى منخفض، حيث يعمل خط الإمداد الرئيسي إلى المانيا نورد ستريم، اليوم الخميس بنسبة 40% من طاقته التشغيلية تقريبا.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن التدفق عبر خط نورد ستريم أكبر خط أنابيب إلى أوروبا سيسجل خلال اليوم 29.3 جيجاوات/ ساعة وفقا لطلبيات الضخ، وهو نفس مستوى أمس مقابل 29.5 جيجاوات/ ساعة أول أمس. وتقدر الطاقة التشغيلية للخط بأكثر 73 جيجاوات/ ساعة أو ما يعادل 167 مليون متر مكعب يوميا.

وبلغت إمدادات الغاز من ألمانيا إلى بولندا عبر خط يامال-أوروبا 1.2 جيجاوات/ ساعة حتى السابعة من صباح اليوم بتغير طفيف عن تدفقات أمس، مقابل 1.9 جيجاوات/ ساعة أمس.

في الوقت نفسه، من المتوقع استقرار كمية صادرات الغاز الروسي إلى أوكرانيا اليوم عند مستوى 41.9 مليون متر مكعب يوميا وهو نفس مستوى أمس مقابل 41.4 مليون متر مكعب أول أمس.